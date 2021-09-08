РИАМО - 8 сен. Занятия в столичных школах переведут на дистанционный режим только в крайнем случае, но образовательная система готова к такому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я еще раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения (о переводе на дистант – ред.), если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Если локально увеличивается заболеваемость, на онлайн-обучение переводят отдельные классы, но образовательная организация в целом продолжает работать.

Собянин отметил, что благодаря Московской электронной школе (МЭШ) можно проводить дистанционные занятия, вести электронные журналы, дневники, изучать необходимый контент. Мэр добавил, что сейчас МЭШ представляет собой структурированную мощную систему с различными образовательными элементами.

Градоначальник напомнил, что в МЭШ с этого года запускается сервис портфолио школьников. В городе будут стремиться к индивидуальному подходу к каждому ребенку при обучении.