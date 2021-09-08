РИАМО - 8 сен. Дефицит рабочих в столице возникает не столько от того, что стало меньше мигрантов, сколько от того, что стало больше строек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Формально есть ограничения на въезд из стран СНГ в Россию, но по количеству патентов видим, что их примерно столько же, как и в 2019 году, - около 430 тысяч», — сказал мэр в интервью kp.ru.

Собянин отметил, что строек в городе стало больше. Раньше вводили в эксплуатацию в среднем порядка 3 млн кв. м. В последние 2 года вводится в строй свыше 5 млн кв. м, а сейчас этот показатель приближается к 6 млн кв. м.

«Эта проблема, конечно, связана еще и с тем, что у нас структура населения стареющая и процент работающих не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается», - подчеркнул Собянин.

По мнению мэра Москвы, для того, чтобы у города не было нехватки рабочей силы, следует привлекать людей из других регионов, повышать зарплату и производительность труда. На сегодняшний день этим занимаются все компании.

«В коммунальном секторе, например, в ГБУ «Автомобильные дороги», вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей», - сказал Собянин.

Также он высказался насчет недавних беспорядков со стороны мигрантов. По его словам, когда в столице почувствовали напряжение из-за нарушения порядка, власти начали принимать жесткие меры. Эта практика продолжится.

«Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит», - сказал мэр.

По его словам, мигранты могут приезжать в столицу, работать, однако они не должны нарушать общественный порядок.