РИАМО - 8 сен. Благодаря 4 хордам транспортная система столицы сможет разгрузиться на 20-25%, соответственно перепробег также сократится на 20-25%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В городе построена Северо-Западная хорда, возводят Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

«Мало того, что они разрезают город и освобождают Третье транспортное кольцо и центр города – можно проехать, минуя его. Параллельно они дают возможность проехать, минуя МКАД, то есть разгружают кольцевую автодорогу. Сам четырехугольник, по сути дела, можно, если кому-то хочется, интерпретировать как четвертое транспортное кольцо», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он пояснил, что система хорд не задумывалась как кольцо, однако хорды будут соединены между собой.

Кроме того, благодаря снижению перепробега после запуска системы хорд будет на 20-25% улучшена и экология в городе.

Собянин подчеркнул, что других подобных проектов в городе, скорее всего, уже не реализуют.