РИАМО - 8 сен. В Москве через 2 года будет готов основной транспортный каркас, который образуют 4 хорды, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Через два года основной транспортный каркас будет создан. Северо-Западная хорда, как вы знаете, построена. Более того, от нее сделано большое ответвление – проспект Генерала Дорохова, магистраль до Третьего транспортного кольца и МКАДа. На Северо-Восточной хорде открыли самый сложный участок, соединяющий Открытое шоссе и Ярославку», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что на Северо-Восточной хорде остался участок от Ярославского до Дмитровского шоссе, его планируют открыть к следующему Дню города.

СВХ будет самой большой и эффективной хордой. Она соединит 7 крупных проспектов, 15 дорог. Она пройдет от платной дороги М-11 и до будущей новой трассы до Казани. Вся трасса от Бусиновки до Некрасовки откроется в 2022 году. В 2022-2023 годах ее продолжат до строящейся трассы на Казань.

Кроме того, возведена большая часть Южной рокады. В следующем году планируют открыть ответвление на Верхние Поля. В 2023-м будет достроена развязка и дорогу целиком откроют.

Юго-Восточная хорда проходит в коридоре железных дорог. Основной объем трассы планируют возвести в следующем году, а часть – в 2023 году.