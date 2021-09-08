РИАМО - 8 сен. Жители и гости столицы смогут ездить на речных трамваях круглый год. Зимой по реке запустят ледокол, который будет разбивать лед и давать возможность курсировать речным трамваям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Знаете, зимы становятся теплее. Москва-река практически всю зиму открыта. Даже коммерческие, экскурсионные речные пароходики курсируют практически весь год», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что город закупает электрические водные трамваи с хорошим дизайном. Этот транспорт будет привлекать туристов и будет задействован в регулярных пассажирских перевозках.

В рамках эксперимента в Москве в 2022 году закупят 20 речных трамваев. У них будут усиленные корпуса, благодаря чему они смогут проходить самостоятельно 2-3 см льда. Кроме того, по реке запустят небольшой ледокол. Он будет расчищать путь для речных трамваев, чтобы они работали без перерыва.

Речные трамвайчики начали курсировать в Москве в 1923 году. В 2006 году речной транспорт в столице перестал быть общественным. В следующем году планируется возродить речной транспорт в столице.

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