РИАМО - 8 сен. Протяженность трамвайных путей в Москве составляет свыше 200 км, из них реконструировали 2/3. В планах на реконструкцию - оставшаяся треть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На отремонтированных участках уложены бесстыковые рельсы, значительно снижающие уровень шума от проходящих трамваев.

«Можно было бы быстрее (реконструировать - ред.), но тогда придется останавливать движение. Мы попытались во время реконструкции путей полностью закрывать движение и получали, конечно, большой негатив. Поэтому приняли сейчас решение – ремонтировать в ночное время или в выходные», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Однако не все горожане согласны с проведением работ по ночам: жители Восточного административного округа попросили не ремонтировать пути вблизи жилых домов в ночное время.

«Ну, хорошо, мы теперь и ночью не работаем. Тогда в выходные. Поэтому временной интервал растягивается. Надеюсь, до декабря этого года две линии на востоке города закончим», - добавил градоначальник.