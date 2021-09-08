РИАМО - 8 сен. Население столицы прирастает каждые 10 лет в среднем на 1 млн человек, на сегодняшний день население города - 12,5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в столице находится порядка 8 миллионов жителей Подмосковья.

«В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Столичный градоначальник отметил, что рождаемость в городе растет, а смертность – падает.

Еще он обратил внимание на то, что столица не на 1, а лишь на 4 месте по удельному приросту миграции. Выше по списку расположились Краснодарский край, Тюмень.