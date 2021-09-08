РИАМО - 8 сен. Москва участвует в экспериментах по созданию водородных автобусов, в 2021 году будет готов водородный автобус для обкатки, но в этом направлении предстоит еще много работы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Водородные? От этого больше транспорта не будет. Тут вопрос экологии и экономики. Электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии. Мы с помощью заказа Москвы создали в России промышленность электробусов. Сегодня два завода – «ГАЗ» и «КамАЗ» – производят электробусы мирового уровня», – сказал Собянин в интервью kp.ru, отвечая на вопрос о запуске водоробусов.

Он добавил, что в столице открыт сборочный завод по производству электробусов. Сейчас число электробусов в городе приближается к тысяче.

Собянин подчеркнул, что электробусы нормально показали себя в зимних условиях. Увеличиваются эффективность батарей, продолжительность работы, а себестоимость снижается. Город перестал закупать дизельные автобусы.

«Москва – один из первых городов мира, который принял это решение для того, чтобы дать пример и коммерческому транспорту, и в целом улучшить экологию, и создать экологическое направление в транспорте в городе и в стране», – добавил мэр.

Собянин отметил, что будет хорошо, если появятся водородные двигатели. Сейчас город участвует в экспериментах по созданию водоробусов, но для создания промышленного массового образца пока еще предстоит много работы.