РИАМО - 8 сен. Во время пандемии коронавируса и при дефиците бюджета в столице не прекращалась реализация важных городских программ в сфере строительства объектов здравоохранения, транспорта и возведения жилья по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда начали понимать, что у нас дефицит бюджета, мы все равно продолжали стройку. Потому что это аксиома ведения городского хозяйства и восстановления экономики. Нужно вкладываться. Если ты перестаешь вкладываться в город, перестают вкладываться инвесторы, то в целом экономика начинает по спирали идти вниз», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

По его словам, необходимо было наоборот «толкнуть» вперед экономику Москвы, поддержав важные стройки. В таком случае можно рассчитывать на возвращение денег в городской бюджет и восстановление экономики.

«Поэтому реновация, развитие метро, дорог, благоустройство, развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта – все эти программы мы продолжаем в полном объеме», - подчеркнул Собянин.