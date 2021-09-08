РИАМО - 8 сен. Вокзал для поездов высокоскоростной магистрали построят рядом со столичным Ленинградским вокзалом. Новый вокзал будет рядом с МЦД-2 и МЦД-4, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Высокоскоростная магистраль свяжет столицу и Санкт-Петербург.

«Сейчас там (на месте будущего вокзала – ред.) станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он рассказал, что в Московском регионе «сломали» парадигму того, что электрички раньше считались обременением для железных дорог. В регионе начали выстраивать новую систему ж/д перевозок: создаются новые магистральные линии, их соединяют друг с другом для образования диаметров. Обновляются поезда, увеличивается частота их курсирования, тарифы синхронизируют с подземкой, строятся новые вокзалы.

Собянин отметил, что после полной реализации проекта МЦД железные дороги Московского региона станут лучшими в мире с точки зрения их интеграции и приспособленности для ежедневных перевозок.

Градоначальник добавил, что это большая и трудная работа. Так, сейчас на площади трех вокзалов реконструируют пути от Каланчевской до Курского вокзала. Параллельно возводят еще одну железную дорогу с 3 автомобильными путепроводами, 3 ж/д путепроводами, 6 мостов, новые вокзал и платформы.

Сейчас МЦК, первые 2 МЦД перевозят миллион человек в сутки. После запуска следующих 2 МЦД добавится еще миллион человек. Благодаря этой системе жители Подмосковья могут комфортно добраться до столицы и пересесть на другой вид транспорта. Таким образом, создается единая транспортная сеть Московского региона.

Скоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт‑Петербургом соединят с МЦД‑3>>