РИАМО - 8 сен. Вовлечение экономически депрессивных зон позволит столице выйти на рекордный объем строительства жилья, речь идет об около 6 млн кв. м, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Такого объема не было за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы», - сказал Собянин в интервью kp.ru.
Он отметил, что в городе есть еще очень много промзон, которые находятся не в лучшем состоянии.
«По сути дела, мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или инвесторы смогли аккумулировать территории и выстроить грамотную инвестиционную политику», - отметил мэр.
Он напомнил, что закон о комплексном развитии территорий приняли по поручению президента РФ Владимира Путина.
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