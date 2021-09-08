РИАМО - 8 сен. Вовлечение экономически депрессивных зон позволит столице выйти на рекордный объем строительства жилья, речь идет об около 6 млн кв. м, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такого объема не было за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он отметил, что в городе есть еще очень много промзон, которые находятся не в лучшем состоянии.

«По сути дела, мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или инвесторы смогли аккумулировать территории и выстроить грамотную инвестиционную политику», - отметил мэр.

Он напомнил, что закон о комплексном развитии территорий приняли по поручению президента РФ Владимира Путина.

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