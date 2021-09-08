РИАМО - 8 сен. Во время пандемии коронавируса экономика Москвы потеряла большой объем доходов, а также приобрела незапланированные расходы. Однако на данный момент экономические показатели не только достигли допандемийного уровня, но и перешагнули его, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Сильный удар приняли на себя такие отрасли, как гостиничная, общественное питание, розничная торговля, турбизнес и смежные с ним отрасли.

«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что экономика города достаточно сбалансирована: если одни отрасли проседают, другие способны компенсировать недополученные доходы. Получается, что экономика Москвы диверсифицирована.

Несмотря на то, что в гостиничной отрасли и общепите все еще сохраняются проблемы, эти сферы также возвращаются к нормальному уровню.

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