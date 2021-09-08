РИАМО - 8 сен. В результате анализа ситуации на рынке ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России выяснила, что цены, установленные на продукцию группой компаний «Кроношпан», необоснованны. Заведено дело, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

ГК «Кроношпан» занимает доминирующее положение среди производителей ОСБ.

По данным проверки ФАС было установлено, что значительного увеличения себестоимости плит не происходило. Однако цена сильно выросла. За необоснованную наценку в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ОСБ» и ООО «Кроношпан ГМХ» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Если вина организаций будет установлена, им грозят оборотные штрафы.