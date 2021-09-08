РИАМО - 8 сен. Столица практически погасила прошлые долги, которые достались ей в 2010 году, на тот момент это было около 300 млрд рублей, сейчас сумма оценивается в 600-700 млрд рублей. Бюджет города восстанавливается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы практически полностью выплатили этот долг. Поэтому сейчас город может заимствовать, если понадобится», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он отметил, что следующий год для столицы будет сбалансированным, однако небольшой дефицит сохранится.

«Но, скорее всего, он будет носить технический характер, так что все нормально», - заверил мэр.

Столичный градоначальник также добавил, что на сегодняшний день бюджет города восстанавливается.