РИАМО - 8 сен. В 2023 году планируют запустить МЦД-3, создание диаметра синхронизируют со строительством высокоскоростной магистрали от столицы в Санкт-Петербург, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оба маршрута (МЦД-3 и МЦД-4 – ред.) планируется запустить в 2023-2024 году. МЦД-3 – очень сложный проект. Он еще больше осложнился, когда было принято решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. МЦД-3 идет от Зеленограда – это ленинградская ветка», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что нужно синхронизировать строительство ВСМ и МЦД-3, так как их невозможно создавать отдельно, иначе потом придется переделывать.

Градоначальник подчеркнул, что ход ВСМ является самой сложной частью всей скоростной магистрали, так как там большое количество путепроводов, мостов, пересечений дорог и так далее.

Собянин выразил надежду, что в 2023 году МЦД-3 будет запущен.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>