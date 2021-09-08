РИАМО - 8 сен. Суд в Москве взыскал с бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова и Альфа-банка 126 миллионов долларов, сообщает «Вечерняя Москва».

Гагаринский суд столицы удовлетворил иск прокуратуры. Решено взыскать с Абызова в доход Российской Федерации 22 млн долларов США, а с АО «Альфа-Банк» - 30,8 млн долларов США и 5,6 млрд рублей.

Абызова задержали 26 марта 2019 года. По версии следствия, он вместе с сообщниками путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитил четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Правоохранительные органы считают, что преступление совершили в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Как отметили в пресс-службе Альфа-Банка, банк планирует обжаловать решение суда в установленном законом порядке.

В Альфа-Банке считают, что исковые требования не обоснованы. Прокуратура указывала на признаки антисоциальной сделки, однако в Альфа-Банке считают, что действия были сугубо социальными.

«В первую очередь мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан», — отметили в пресс-службе.

Действия банка были направлены на обеспечение принципа возвратности выдаваемых кредитов и неукоснительного исполнения кредитной организацией своих обязательств перед вкладчиками.