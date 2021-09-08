РИАМО - 8 сен. В музейном комплексе «Зоя» в Рузском городском округе 11 сентября состоится торжественное открытие новой интерактивной выставки «Это все о ней» про жизнь первой в СССР женщины-Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Экспозиция новой выставки расскажет про атмосферу жизни Зои Космодемьянской во время учебы в школе в Москве. Гости выставки смогут увидеть архивные фотографии семьи Зои, ее личные вещи и семейные реликвии.

Для создания атмосферы Москвы 1930-х годов на выставке будет представлена ретроспектива тех лет. Посетители услышат старые фрагменты радиоэфиров, музыку и песни, а также увидят видеохронику городских праздников.

Кроме того, российский селекционер Олег Дороганов впервые представит свой новый авторский сорт георгинов «Зоя», выведенный специально для одноименного музейного комплекса, а представители Ботанического сада объявят о начале подготовки документов для регистрации нового сорта растения в Госсорткомиссии.

В исполнении квартета им. Александра Алябьева под аккомпанемент пианино и виолончели будет проведена музыкально-историческая лекция на тему музыки 1930-1940 годов. Также зрителям будет представлен первый пробный экземпляр книги «Повесть о Зое и Шуре», изданный в 2021 году в издательстве «Детская литература».