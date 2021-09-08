РИАМО - 8 сен. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области пригласило компании региона поучаствовать в конкурсах фонда содействия инновациям по программам «Старт-1» и «Коммерциализация», победители отборов получат поддержку в виде денежных грантов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году инновационные проекты подмосковных компаний смогут претендовать на гранты фонда. Региональный Мининвест готов оказать содействие предприятиям в составлении заявок на участие», - сказала глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Также она отметила, что компании Московской области достойно представляют регион на конкурсах фонда содействия инновациям. Так, в прошлом году 35 предприятий региона стали победителями в программах фонда «Старт» и «Коммерциализация». Суммарно они привлекли более 270 млн руб.

Программа «Старт» реализуется для создания и поддержки малых инновационных предприятий, находящихся в начале развития и стремящихся разработать и освоить производство нового продукта, технологии или услуги на основе своих научно-технических и технологических исследований. Победа в конкурсе обеспечивает грант на сумму до 3 млн руб. Заявки на участие принимаются с 31 августа по 6 декабря 2021 года.

Программа «Коммерциализация» направлена на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Грант для победителей отбора - до 20 млн руб. на реализацию проектов. Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 6 сентября до 18 октября 2021 года.