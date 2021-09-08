РИАМО - 8 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 9 рейсов, еще 2 отменили. В Домодедове 22 рейса задержаны, 3 отменены. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, 10 отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.