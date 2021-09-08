РИАМО - 8 сен. Две команды из школ Московской области представят регион в финале Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

От Подмосковья на соревнования выйдет команда лицея Климовска из городского округа Подольск и команда Емельяновской школы из городского округа Коломна.

«Кроме конкурсной части, ребят и тренеров ждет обширная образовательная и культурная программы. Они посетят мастер-классы, занятия по туризму, декоративно-прикладному творчеству, а также веревочный парк, музеи и выставки. Желаю удачи нашим участникам», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В 2021 году финал «Президентских состязаний» впервые проходит на базе всероссийского детского центра «Орленок», участниками соревнований стали 1400 победителей региональных этапов из 81 субъекта России. Состязания продлятся до 27 сентября.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» проводятся в стране с 2010 года по указу президента Владимира Путина. Они направлены на популяризацию спорта и формирование здорового образа жизни у детей и подростков.