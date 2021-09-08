РИАМО - 8 сен. На севере Москвы в автомобильной аварии пострадал 7-летний мальчик, ДТП произошло на Дубнинской улице в районе дома 27, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель Nissan, не соблюдая дистанцию, врезался в автомобиль Volvo.

Ребенок был в Nissan в специальном детском удерживающем устройстве, его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

По факту аварии проводится проверка.