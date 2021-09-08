РИАМО - 8 сен. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области запустило конкурс на получение субсидии с максимальным размером до 3 млн руб. для социального бизнеса региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Они (социальные предприятия – ред.) могут компенсировать до 85% целевых затрат текущего года на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, проведение ремонта, приобретение сырья, но не более 2 млн рублей. А частные детские сады с ясельными группами смогут возместить до 3 млн рублей», - сказала глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что социальное предпринимательство является для региона ценностным ориентиром, а особенность этого бизнеса в том, что оно высоко востребовано обществом. В качестве поддержки со стороны властей для социальных предприятий Подмосковья из регионального бюджета на этот год выделено 100 млн руб.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, услуга по предоставлению правительственных субсидий оказывается для предприятий, которые производят товары для инвалидов, трудоустраивают нуждающихся в соцзащите, организуют отдых в санаториях для пенсионеров, обучают детей в кружках и секциях.

Он отметил, что сейчас подать заявку на субсидию можно онлайн на региональном портале и подписать соглашение усиленной квалифицированной электронной подписью без физического посещения ведомства.

Заявки на субсидию можно подать до 30 сентября. Для получения финансовой поддержки компания-заявитель должна быть включена в реестр региональных социальных предприятий.