РИАМО - 8 сен. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту обрушения части дома в Ногинске после взрыва. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Александру Старикову доложить о проведенных первоначальных следственных действиях.

В среду в Ногинске после взрыва в доме обрушились перекрытия 1-3 этажей, дом частично разрушился на 3-5 этажах. 2 человека погибли, 17 пострадали. 6 человек госпитализировали, 2 из них дети. Разбор завалов продолжается.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

К работе на месте происшествия в Ногинске подключены 467 человек и 114 единиц техники.

Семьи пострадавших и погибших в результате ЧП получат компенсации по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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