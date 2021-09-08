РИАМО - 8 сен. В столице завершили первый этап благоустройства Ленинского проспекта, там высадили свыше 500 деревьев и более 9 тыс. кустарников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Участок длится от улицы Кравченко до МКАД. Там привели в порядок тротуары и проезжую часть, поставили более 650 новых фонарей, а на пешеходных переходах появилось 43 опоры контрастного освещения.

Еще на участке сделали велодорожку длиной 4,3 км. Вдоль нее появились 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов.

21 остановка общественного транспорта была заменена, также разместили 12 стел навигации и 13 информационных пилонов.

В прилегающих дворах отремонтировали 4 игровые площадки.

Работы второго этапа планируют выполнить в 2022-2023 годах. Третий этап будет реализован по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.