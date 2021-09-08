РИАМО - 8 сен. До конца 2021 года школьники Московской области могут ездить в поездах дальнего следования за полцены. Скидка действует на проезд в общих, плацкартных и других вагонах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Школьники до конца года могут выгодно ездить на поездах дальнего следования, оплатив только половину стоимости билета», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Скидка действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

«Такая скидка сэкономит семейный бюджет при планировании осенних каникул для ребенка. Для льготного проезда никаких дополнительных документов предоставлять не нужно, но при посадке в поезд необходимо показать справку об обучении. Также хочу напомнить, что дети-инвалиды с сопровождающими могут бесплатно проехать к месту лечения и обратно по электронному талону, таких льготников у нас в регионе свыше 6 тыс. человек», – добавила Каклюгина.

Какие выплаты, льготы и подарки положены школьникам в Подмосковье>>