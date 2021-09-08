РИАМО - 8 сен. На станции «Вавиловская» Троицкой линии столичного метро начинается разработка котлована, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции закончили работы по переключению движения на Ленинском проспекте.

«На 88% выполнено устройство буросекущих свай, продолжается вынос инженерных коммуникаций», — сказал Бочкарев.

По его словам, на данный момент строители начинают разрабатывать грунт котлована.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что на соседней строящейся станции «Академическая», которая также войдет в состав центрального участка Троицкой линии, заканчивают устройство ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры и осуществляется вынос инженерных коммуникаций из пятна строительства будущего станционного комплекса.

Он отметил, что уже стартовала и подготовка к созданию станции «Крымская». Она позволит пересаживаться на Московское центральное кольцо.

«В настоящее время на месте будущей стройплощадки ведется вынос инженерных сетей, в частности, кабельных линий из зоны строительства», — рассказал Кравцов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции метро «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии рассказал о том, что работы ведутся на всех участках новой ветки.

«Одна из станций — «Улица Генерала Тюленева», важная станция. Разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской, Сокольнической линии на 20-25%. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном»», — сказал Собянин.

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