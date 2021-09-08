РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 сен. В Домодедове на стадионе «Авангард» к 2023 году планируют построить гостиничный экипировочный центр, сообщил глава округа Александр Двойных.

План на ближайшую пятилетку представили в администрации Домодедова в среду.

"Планируем в 2023 году построить гостиничный экипировочный центр на территории стадиона «Авангард» для того, чтобы наши и подмосковные спортивные спортсмены могли проходить полноценные сборы и использовать стадион «Авангард» в круглосуточном режиме», - сказал Двойных.

В том же году на стадионе планируют провести комплексный ремонт беговых дорожек и построить скейт-парк.