РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 сен. Парк «Взлет» в микрорайоне Авиационный Домодедова планируют построить к 2023 году, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.
План на ближайшую пятилетку представили в администрации Домодедова в среду.
«Сегодня уже новая проектная организация приступила к проектированию нового современного парка «Взлет», который мы должны будем закончить в 2023 году», - сказал Двойных.
Он отметил, что по поводу нового парка прошло порядка 6 общественных обсуждений с жителями, на которых представляли концепцию парка.
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