РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 сен. Парк «Взлет» в микрорайоне Авиационный Домодедова планируют построить к 2023 году, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

План на ближайшую пятилетку представили в администрации Домодедова в среду.

«Сегодня уже новая проектная организация приступила к проектированию нового современного парка «Взлет», который мы должны будем закончить в 2023 году», - сказал Двойных.

Он отметил, что по поводу нового парка прошло порядка 6 общественных обсуждений с жителями, на которых представляли концепцию парка.