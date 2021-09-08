РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 сен. В Домодедове в 2023 году планируют капитально отремонтировать три дома культуры, сообщил глава округа Александр Двойных.

План на ближайшую пятилетку представили в администрации Домодедова в среду.

«2023 год, у нас будет капитально отремонтирован Шаховский сельский дом культуры. <...> И также, в 2023 году планируем включить в программу капитального ремонта сельский дом культуры «Заря» и дом культуры «Дружба»», - сказал Двойных.

Кроме того, в 2023 году проведут ремонт в библиотеке им. Анны Ахматовой.