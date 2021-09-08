РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 сен. В Домодедове планируют построить первый перинатальный центр, сообщил глава округа Александр Двойных.

План на ближайшую пятилетку представили в администрации Домодедова в среду.

«Там же (в районе станции Ленинская – ред.) должен появиться клинический госпиталь, в который будет проинвестировано более 5 млрд рублей, создано 300 рабочих мест, и в городском округе Домодедово должен появиться первый полноценной перинатальный центр, в котором жительницы городского округа Домодедово будут получать услуги по родовспоможению», - сказал Двойных.

Глава округа добавил, что также у станции Ленинская планируется строительство многофункционального спортивного комплекса.