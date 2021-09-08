РИАМО - 8 сен. Первый этап благоустройства Ленинского проспекта подошел к концу, участок длится от Калужской площади, пересекает МКАД и переходит в Киевское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году сделали участок от улицы Кравченко до МКАДа. За пару лет планируем завершить второй участок - от Садового кольца до Университетского проспекта», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что третий этап работ сделают после завершения строительства новых станций Большой кольцевой и Троицкой линий столичного метрополитена.
Он также добавил, что станция «Улица Генерала Тюленева» готова почти на треть. Она частично разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии.
«И в целом Теплый Стан будет одним из лучших районов Москвы в плане доступности метро», - заключил Собянин.
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