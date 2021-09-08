РИАМО - 8 сен. Первый этап благоустройства Ленинского проспекта подошел к концу, участок длится от Калужской площади, пересекает МКАД и переходит в Киевское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году сделали участок от улицы Кравченко до МКАДа. За пару лет планируем завершить второй участок - от Садового кольца до Университетского проспекта», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что третий этап работ сделают после завершения строительства новых станций Большой кольцевой и Троицкой линий столичного метрополитена.

«Юго-западный участок Большого кольца откроем уже в этом году, а Троицкую ветку в этом районе - через три года», - сказал мэр.

Он также добавил, что станция «Улица Генерала Тюленева» готова почти на треть. Она частично разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии.

«И в целом Теплый Стан будет одним из лучших районов Москвы в плане доступности метро», - заключил Собянин.