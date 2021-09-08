РИАМО - 8 сен. Спецрейс с телом погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл в Москву, сообщает kp.ru.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске.

Трагедия произошла во время съемок учебного фильма: министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, который также погиб.

МЧС России временно возглавит генерал-полковник Александр Чуприян.

Евгений Зиничев был назначен на свою должность 18 мая 2018 года указом президента России. Звание генерала армии ему было присвоено 21 декабря 2020 года.

Ранее свои соболезнования родным и близким Зиничева выразил президент РФ Владимир Путин.

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