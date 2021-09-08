РИАМО - 8 сен. В течение июля и августа 106 тыс. пассажиров ЦППК в Московской области активировали на социальных картах функцию бесконтактного оформления билетов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Лидером по числу активаций стала станция Пушкино – 4669, далее идут Подольск – 3690 и Железнодорожная – 3633.

Бесконтактная оплата проезда для льготных категорий граждан Подмосковья стала доступна с 1 июля на областных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Льготникам не нужно оформлять билет в кассе для каждой поездки, достаточно активировать карту один раз в год.

Для прохода на станцию нужно приложить действующую в Подмосковье социальную карту к турникету или валидатору и тем же способом закрыть поездку. При этом жителям области доступен проезд до столичных станций и обратно. Билет в кассе придется оформить лишь в том случае, если на станции нет валидирующих устройств.