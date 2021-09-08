РИАМО - 8 сен. Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова 9 сентября впервые даст концерт в ведущем высшем учебном заведении Венгрии - Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Подмосковный хор исполнит сочинение композитора Альфреда Шнитке – Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци.

Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова был создан в 1956 году. Коллектив назван в честь народного артиста России, хорового дирижера Андрея Кожевникова, который руководил хором с 1988 по 2011 годы. С 2014 года художественным руководителем и главным дирижером стал хормейстер Николай Азаров.

Хор уже давал множество гастролей за рубежом, как в странах бывшего СНГ, так и в более отдаленных частях земного шара – во Франции, в Австрии, Нидерландах, Швеции, Германии, Греции, Корее, Японии, Польше, Румынии, Финляндии.

Коллектив принимал участие в крупных музыкальных мировых событиях, среди которых Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, Schleswig-Holstein Musik Festival в Германии, фестиваль SION в Швейцарии, Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.