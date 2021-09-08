РИАМО - 8 сен. К работе на месте происшествия в Ногинске, где утром в среду случился взрыв в жилом доме, подключены 467 человек, в том числе 268 сотрудников МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Также привлечено 114 единиц техники, в том числе 55 единиц от МЧС России.

В настоящее время на объекте проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, разбираются завалы.

В пунктах временного размещения находятся 142 человека, из которых 32 ребенка.

Взрыв газа привел к обрушению перекрытий с 1 по 3 этаж в многоквартирном доме, находящемся на улице 28 марта. Частично разрушено здание с 3 по 5 этаж.

Семьи пострадавших и погибших в результате ЧП получат компенсации по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>