РИАМО – 9 сен. 8 сентября в Москве состоялась конференция компании «Росгосстрах» для страховых агентов Москвы и Подмосковья, в ходе которой топ-менеджеры «Росгосстраха» и представители компании «Росгосстрах Жизнь» рассказали о новых страховых продуктах. Об этом сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

На конференции выступили член правления компании Елена Белоусенко, директор департамента бизнеса в Московском регионе Юлия Шабанова, руководители блоков регионального бизнеса, агентских продаж и урегулирования убытков.

Как отметила Белоусенко, в год своего столетия «Росгосстрах» активизирует работу, увеличивая численность агентского корпуса в Московском регионе и расширяя программы страхования. Новые продукты страховой защиты жилья и домашнего имущества более клиентоориентированные, включают сервисные услуги, которыми клиент может воспользоваться независимо от наступления страхового случая.

Несмотря на развитие технологий и современных каналов продаж, страховые агенты остаются основным носителем знаний о продуктах «Росгосстраха». И даже в непростых экономических условиях компания продолжает создавать рабочие места: в прошлом году на работу было принято 13 тыс. новых агентов.

«Компания обеспечивает им (страховым агентам – ред.) комфортные условия труда, хорошие мотивационные программы и линейку актуальных продуктов — как классических, так и простых «коробочных» решений защиты здоровья, жилья и имущества, включая автомобили», — рассказала Шабанова.

Также «Росгосстрах» предоставляет агентам инновационные инструменты продаж. Это, например, цифровая полисная платформа «Агентология», позволяющая агентам заключать договоры и принимать оплаты удаленно — даже в транспорте.

«Росгосстрах» накопил колоссальный опыт страховой защиты жилья. В условиях меняющегося климата, когда погодные катаклизмы — наводнения, грады, ураганные ветра — уже не являются чем-то из ряда вон выходящим, страхование недвижимости и имущества становится все более востребованным. При этом новые продукты «Росгосстраха» предполагают возможность для клиента выбрать только самые актуальные риски, добавить в договор желаемые сервисы, которые могут понадобиться владельцам квартир, коттеджей и дач.

«К каждому клиенту мы подходим индивидуально, предлагая различные варианты страхования и удобный сервис. Например, многим клиентам нравится предложение платить за полис в рассрочку», - отметила Шабанова.

Усовершенствован в «Росгосстрахе» и процесс выплат: за счет использования электронного документооборота и удаленного урегулирования сроки выплат сокращаются до 5-8 дней после предоставления всех необходимых документов. В первом полугодии этого года «Росгосстрах» ежедневно выплачивал своим клиентам за поврежденное или утраченное жилье и имущество 6,3 млн рублей.