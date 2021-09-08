РИАМО - 8 сен. В 2021 году в Москве собираются открыть юго-западный и южный участки Большой кольцевой линии метро, еще через 3 года москвичи смогут воспользоваться новой Троицкой линией метрополитена, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Эта линия метро имеет проектное название Коммунарская. Она продлится от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» до города Троицка. Ее начали строить еще в 2018 году.

Таким образом, у местных жителей появится скоростной рельсовый транспорт.

Рядом с этой линией живут свыше 1 млн человек, учатся и работают еще несколько сотен тысяч.

Еще важность этого участка метрополитена заключается в том, что он разгрузит центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, снизит интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что позволит улучшить местную экологию.

Длина Троицкой линии составит порядка 40 км с 17 станциями. Станции «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» станут пересадочными на МЦК.

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