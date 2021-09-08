РИАМО - 8 сен. На улицах Чернышевского, Октябрьской, Расковой и Карла Маркса в Электростали продолжают укладку асфальта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Работы ведутся по следующим адресам: ул. Чернышевского, д. 26, 28, 30, 32, 32а, ул. Расковой, д. 23, ул. Октябрьская, д. 15, 17, 19, 21, ул. Карла Маркса, д. 25а, 29, 31, 33, 35, 37.

По следующим адресам подрядная организация вывозит строительный мусор и приводит в порядок прилегающую территорию: ул. Тевосяна, д. 14, 16, 16б; пр. Ленина, д. 13, 13а, 15, 15а, 9, 9а, 11, ул. Первомайская, д. 14, 12, 10, 10а, 10б; Новые дома, д. 9, 10, 11.

Работы также ведутся на ул. Журавлева, д. 19, корп. 1, д. 23, ул. Западной, д. 22, корп. 3, д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 2, д. 24; пр. Ленина, д. 33/15, 29, 31, 31а, ул. Первомайской, д. 34/19, ул. Советской, д. 17, ул. Маяковского, д. 5, 7; ул. Корнеева, д. 8, 10, 12, ул. Комсомольской, д. 2, ул. Загонова, д. 15, 17.