РИАМО - 8 сен. В Электростали школьники и студенты могут пользоваться «Пушкинской картой». Это специальный банковский депозит на определенную сумму. Средства сертификата можно потратить на билеты в музеи, на концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Сертификат предоставят в электронном виде, его можно скачать на смартфон. Желающие также могут получить его в виде пластиковой карты «Мир» в Почта банке.

В 2021 году сумма депозита составляет 3 тыс. рублей. Неиспользованные до конца года средства «сгорят».

Бесплатно посетить учреждения культуры может молодежь в возрасте от 14 до 22 лет.

Чтобы воспользоваться услугой, следует установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и пройти регистрацию. При оформлении потребуется сделать селфи.

После подтверждения регистрации заявитель получит виртуальную банковскую карту «Мир» с возможностью подключения к смартфону в Mir Pay или Samsung Pay (позднее в Apple Pay и Google Pay).