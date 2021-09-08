РИАМО - 8 сен. Площадка акции «Наш лес. Посади свое дерево» будет организована 11 сентября в Электростали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запланирована посадка саженцев на общественных территориях города и во дворах, где прошло комплексное благоустройство.

Желающим поучаствовать в акции и посадить деревья необходимо обратиться в свою управляющую организацию — сотрудники расскажут, как это можно сделать.

Самой крупной станет площадка на землях лесфонда с участием представителей Ногинского филиала «Мособллеса», где на участке 4 га высадят 15 тыс. саженцев сосны и ели.

Начало акции в 11:00.

На территории Подмосковья для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» подобрано 695 участков как на землях лесного фонда, так и на территориях городских округов. Акция пройдет 11 сентября.