РИАМО - 8 сен. В Электростали с начала 2021 года капитально отремонтировали уже двенадцать жилых домов, а до конца года планируют отремонтировать как минимум до двадцати домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Капитальный ремонт начался в конце апреля, а в июле уже был завершен», - рассказала жительница с улицы Чернышевского Ольга Прокопюк.

Строители работали добросовестно, результат — отличный.

Двухэтажный дом №59 по улице Чернышевского построен более 70 лет назад. В последний раз ремонтные работы здесь проводились в середине восьмидесятых, и он, конечно, нуждался в новом капремонте.

На данный момент работы выполнены качественно и окончены в срок: в порядок привели фасад и заменили старую кровлю, поменяли входные двери и окна в подъездах, отремонтировали чердак и отмостку. Над входами в подъезды установлены новые козырьки. Пристройка к дому, через которую можно попасть в подвал, восстановлена.