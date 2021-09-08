РИАМО - 8 сен. В сентябре завершились работы по комплексному благоустройству квартала, ограниченного Севастопольским проспектом, улицами Островитянова, Профсоюзная и Миклухо-Маклая, включая территории школы №17. Общая площадь благоустройства составила 29,5 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Благоустроенный квартал осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин в рамках объезда Юго-Западного административного округа.

В ходе работ привели в порядок 16 детских и 7 спортивных площадок – на них уложили безопасное резиновое покрытие, покрытие из искусственной травы, установили игровые комплексы для детей разного возраста и уличные тренажеры.

На территории квартала заменили свыше 700 малых архитектурных форм, установили порядка 300 опор освещения и 168 поручней для маломобильных граждан. Для комфортного передвижения по кварталу создана удобная дорожно-тропиночная сеть.

В рамках озеленения разбито 660 кв. м цветников, высажено 86 деревьев и порядка 12,5 тыс. кустарников.

В текущем году в Москве благоустроят 21 улицу и набережную, 118 парков и знаковых объектов, 3,5 тыс. дворов, многочисленные объекты здравоохранения, транспорта.

За лето в столице реализовали масштабную программу по благоустройству школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов. В 400 школах и детсадах создали качественное пространство для отдыха и занятий спортом.