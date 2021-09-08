Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»?
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Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (1/0)
Вашего коллегу нельзя н(…) уважать — об этом знают все. А как правильно пишется это словосочетание?
Нельзя ни уважать
Нет, вы ошиблись. Это предложение утвердительное, а для утверждения используют две частицы «не». Выражение «Нельзя не уважать» означает то же самое, что и «Надо уважать»
Нельзя не уважать
Верно! Это предложение утвердительное, а для утверждения используют две частицы «не». Выражение «Нельзя не уважать» означает то же самое, что и «Надо уважать»
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (2/0)
Вы смотрите фильм, в котором за грабителем гонится полицейский. Он кричит преступнику: «Стой! Н(…) с места!». Как бы вы написали его слова?
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (3/0)
Вы решили снять жилье и пришли на просмотр квартиры в дорогом районе. Риелтор говорит вам: «Кто только н(…) жил в этом доме! Здесь было так много знаменитостей!». Как правильно: «не жил» или «ни жил»?
Фото Пелагия Тихонова © РИАМО
Ни жил
Нет, вы ошиблись. В восклицательных и вопросительных предложениях со словами «только» и «уж» используют частицу «не»
Не жил
Верно! В восклицательных и вопросительных предложениях со словами «только» и «уж» используют частицу «не»
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (4/0)
Кстати, в квартире, которую вы смотрели, оказалось маловато мебели: там не было н(…) стола, н(…) стульев. Как бы вы расставили в этом предложении «не» и «ни»? Нужно же рассказать об этом супругу!
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (5/0)
Зато вид из этой квартиры открывается шикарный: куда н(…) взглянешь, повсюду зелень. Что бы вы использовали в этом предложении: «не» или «ни»?
«Не», нужно написать «Куда не взглянешь»
Вы не правы. В этом предложении частица «ни» усиливает утвердительный смысл второй его части
«Ни», нужно написать «Куда ни взглянешь»
Верно! В этом предложении частица «ни» усиливает утвердительный смысл второй его части
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (6/0)
Экскурсовод в музее показывает вам картину и говорит: «Это полотно создал н(…)кто иной, как Иван Айвазовский». Как это правильно написать?
Не кто иной, как
Правильно! Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто»
Никто иной, как
Нет, вы ошиблись. Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто»
Ни кто иной, как
Нет, вы ошиблись. Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто»
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (7/0)
Хорошо, а как быть с предложением «Н(…)кто иной этого сделать не мог»?
Фото Евгений Епанчинцев © РИА Новости
Нужно написать «Ни кто иной»
Нет, это не так. Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто»
Правильно «Никто иной»
Верно! Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто»
«Не кто иной», конечно же
Нет, это не так. Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто»
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (8/0)
На занятии йогой вам предложили закрыть глаза и представить красивое, уютное место, такое, в котором вы ни разу не были. Или не разу не были… Как правильно?
Ни разу не были
Да! Частица «ни» усиливает здесь отрицание. Также сочетание «ни разу» можно заменить на слово «никогда», и смысл не изменится
Не разу не были
Вы ошиблись. Частица «ни» усиливает здесь отрицание. Также сочетание «ни разу» можно заменить на слово «никогда», и смысл не изменится
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (9/0)
Чтобы доехать до работы, многим приходится просыпаться н(…) свет н(…) заря. Что в устойчивых сочетаниях обычно употребляют: «не» или «ни»?
«Ни», нужно написать «ни свет ни заря»
Правильно! Для выражения отрицания в устойчивых оборотах используют «ни»: ни больше ни меньше, ни жив ни мертв
«Не», нужно написать «не свет не заря»
Нет, это не так. Для выражения отрицания в устойчивых оборотах используют «ни»: ни больше ни меньше, ни жив ни мертв
Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (10/0)
Как-то раз в книге вы увидели такое предложение: «Что такое счастье? Его н(…) пощупать, н(…) увидеть, н(…) попробовать на вкус. Но его ищут все». Какую частицу здесь нужно написать: «не» или «ни»?
Вечный школьник
Возможно, когда-то вы и могли с легкостью отличить «не» от «ни», но сейчас уже потеряли навык. Не отчаивайтесь: эти частицы часто путают, но правила их написания довольно простые, а потому их можно быстро выучить.
Сообразительный студент
Вы с легкостью справляетесь с простыми случаями, но иногда не можете отличить «не» от «ни» и впадаете в ступор. Правила написания этих частиц довольно простые: перечитайте их, попрактикуйтесь, и тогда сможете стать настоящим экспертом в этом вопросе.
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