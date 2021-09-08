Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? 10 вопросов | Пройден 8 раз Пройди тест РИАМО к Международному дню грамотности и узнай, хорошо ли ты разбираешься в правилах русского языка. Начать тест

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (1/0) Вашего коллегу нельзя н(…) уважать — об этом знают все. А как правильно пишется это словосочетание? Фото pixabay.com © Нет, вы ошиблись. Это предложение утвердительное, а для утверждения используют две частицы «не». Выражение «Нельзя не уважать» означает то же самое, что и «Надо уважать» Нельзя ни уважать Верно! Это предложение утвердительное, а для утверждения используют две частицы «не». Выражение «Нельзя не уважать» означает то же самое, что и «Надо уважать» Нельзя не уважать

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (2/0) Вы смотрите фильм, в котором за грабителем гонится полицейский. Он кричит преступнику: «Стой! Н(…) с места!». Как бы вы написали его слова? Фото gifer.com © Для выражения полного запрета или настойчивой просьбы в восклицательных предложениях используют «ни», а значит правильно будет «Ни с места!» Не с места! Правильно! Для выражения полного запрета или настойчивой просьбы в восклицательных предложениях используют «ни» Ни с места!

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (3/0) Вы решили снять жилье и пришли на просмотр квартиры в дорогом районе. Риелтор говорит вам: «Кто только н(…) жил в этом доме! Здесь было так много знаменитостей!». Как правильно: «не жил» или «ни жил»? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Нет, вы ошиблись. В восклицательных и вопросительных предложениях со словами «только» и «уж» используют частицу «не» Ни жил Верно! В восклицательных и вопросительных предложениях со словами «только» и «уж» используют частицу «не» Не жил

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (4/0) Кстати, в квартире, которую вы смотрели, оказалось маловато мебели: там не было н(…) стола, н(…) стульев. Как бы вы расставили в этом предложении «не» и «ни»? Нужно же рассказать об этом супругу! Фото gifer.com © Правильно! Здесь использован сочинительный союз «ни-ни», который усиливает отрицание Не было ни стола, ни стульев Нет, это неправильный ответ. В предложении использован сочинительный союз «ни-ни», который усиливает отрицание Не было не стола, не стульев

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (5/0) Зато вид из этой квартиры открывается шикарный: куда н(…) взглянешь, повсюду зелень. Что бы вы использовали в этом предложении: «не» или «ни»? Фото © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Вы не правы. В этом предложении частица «ни» усиливает утвердительный смысл второй его части «Не», нужно написать «Куда не взглянешь» Верно! В этом предложении частица «ни» усиливает утвердительный смысл второй его части «Ни», нужно написать «Куда ни взглянешь»

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (6/0) Экскурсовод в музее показывает вам картину и говорит: «Это полотно создал н(…)кто иной, как Иван Айвазовский». Как это правильно написать? Фото gifer.com © Правильно! Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто» Не кто иной, как Нет, вы ошиблись. Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто» Никто иной, как Нет, вы ошиблись. Это утвердительное предложение с союзом «как», а потому здесь нужно использовать частицу «не» и писать ее отдельно от местоимения «кто» Ни кто иной, как

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (7/0) Хорошо, а как быть с предложением «Н(…)кто иной этого сделать не мог»? Фото Евгений Епанчинцев © РИА Новости Нет, это не так. Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто» Нужно написать «Ни кто иной» Верно! Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто» Правильно «Никто иной» Нет, это не так. Это отрицательное предложение, а потому здесь нужно использовать отрицательное местоимение «никто» «Не кто иной», конечно же

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (8/0) На занятии йогой вам предложили закрыть глаза и представить красивое, уютное место, такое, в котором вы ни разу не были. Или не разу не были… Как правильно? Фото gifer.com © Да! Частица «ни» усиливает здесь отрицание. Также сочетание «ни разу» можно заменить на слово «никогда», и смысл не изменится Ни разу не были Вы ошиблись. Частица «ни» усиливает здесь отрицание. Также сочетание «ни разу» можно заменить на слово «никогда», и смысл не изменится Не разу не были

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (9/0) Чтобы доехать до работы, многим приходится просыпаться н(…) свет н(…) заря. Что в устойчивых сочетаниях обычно употребляют: «не» или «ни»? Фото pixabay.com © Правильно! Для выражения отрицания в устойчивых оборотах используют «ни»: ни больше ни меньше, ни жив ни мертв «Ни», нужно написать «ни свет ни заря» Нет, это не так. Для выражения отрицания в устойчивых оборотах используют «ни»: ни больше ни меньше, ни жив ни мертв «Не», нужно написать «не свет не заря»

Стой! Н(и/е) с места! Знаешь ли ты, как употреблять частицы «не» и «ни»? (10/0) Как-то раз в книге вы увидели такое предложение: «Что такое счастье? Его н(…) пощупать, н(…) увидеть, н(…) попробовать на вкус. Но его ищут все». Какую частицу здесь нужно написать: «не» или «ни»? Фото gifer.com © Нет. Это сложный случай: здесь пропущено сказуемое «нельзя», а потому частицы «ни» усиливают отрицание. Здесь нужны «не» Верно! Это сложный случай: здесь пропущено сказуемое «нельзя», а потому частицы «ни» усиливают отрицание Здесь нужны «ни»

Вечный школьник Возможно, когда-то вы и могли с легкостью отличить «не» от «ни», но сейчас уже потеряли навык. Не отчаивайтесь: эти частицы часто путают, но правила их написания довольно простые, а потому их можно быстро выучить. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Сообразительный студент Вы с легкостью справляетесь с простыми случаями, но иногда не можете отличить «не» от «ни» и впадаете в ступор. Правила написания этих частиц довольно простые: перечитайте их, попрактикуйтесь, и тогда сможете стать настоящим экспертом в этом вопросе. Фото Максим Богодвид © РИА Новости Поделиться результатом

Учитель русского языка Вас не пугают эти частицы: вы профессионально поправляете родственников и коллег, когда они делают ошибки. Что ж, поздравляем! Несмотря на простоту правил, многие не умеют отличать «не» от «ни», и им понадобится ваша помощь. Фото giphy.com © Поделиться результатом

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