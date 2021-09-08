РИАМО - 8 сен. Соболезнующие жители столицы несут цветы к главному управлению МЧС России в память о погибшем при исполнении служебного долга главе ведомства Евгении Зиничеве, передает корреспондент РИАМО.

У входа в главное управление МЧС России установили столик, на который возложили цветы и лампаду у фотографии Евгения Зиничева.

Люди приходят по отдельности и возлагают цветы к мемориалу.

Также на флаг ведомства повесили траурную черную ленту.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях в Норильске в Красноярском крае. Во время съемок учебного фильма, он сорвался в воду, пытаясь спасти оператора, который также погиб.

МЧС России временно возглавит генерал-полковник Александр Чуприян.

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