РИАМО - 8 сен. Для ДМШ им. Иванова-Крамского в районе Теплый Стан закуплены свыше 600 единиц новых музыкальных инструментов, мебели и оборудования. В текущем году учреждение отмечает свое 50-летие, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин в рамках объезда Юго-Западного административного округа посетил музыкальную школу, расположенную по адресу: ул. Академика Виноградова, д. 7.

3-этажное здание школы площадью 4,6 тыс. кв. м построено в 1987 году. В нем размещаются 40 учебных классов, 3 концертных зала (большой на 250 мест, малый и оркестровый на 50 мест каждый), зал для занятий хореографией со специальным настилом, станками, зеркалами, библиотека и музей классической гитары.

В 2021 году завершили текущий ремонт помещений ДМШ им. Иванова-Крамского. Для улучшения звукоизоляции в помещениях школы были установлены акустические панели. В здании уложены новые полы, заменены двери, ограждения лестничного марша, появились кондиционеры и энергоэффективные светильники. Также заменены отдельные участки трубопроводов водоснабжения и водоотведения.

Внутренняя отделка помещений выполнена в едином стиле проекта «Искусство – детям». Для школы приобрели свыше 600 единиц новых музыкальных инструментов, мебели и оборудования.

Имя гитариста, композитора и педагога Александра Михайловича Иванова-Крамского школа носит с 2005 года. Тогда же в школе был создан музей классической гитары, который основала его дочь и педагог учреждения – Заслуженный работник культуры РФ Наталья Иванова-Крамская.

В музыкальной школе ребята изучают игру на фортепиано, струнных, народных, духовых и ударных инструментах, вокал и хоровое пение. При поступлении в школу конкурс составляет 3 человека на место.

В школе работают 87 педагогов, среди которых 1 заслуженный работник культуры РФ и 4 почетных работника культуры города Москвы, а также обучаются свыше 800 детей. Учащиеся неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.