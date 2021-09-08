РИАМО - 8 сен. В результате обрушения части жилого дома из-за хлопка бытового газа в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, 6 пострадавших госпитализировали, в их числе и 2 детей, остальным оказали помощь на месте, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Под завалами были найдены тела двух человек.

В настоящее время разбор завалов продолжается, а значит, число пострадавших будет уточняться.

Взрыв привел к обрушению перекрытий с 1 по 3 этаж многоквартирного дома. С 3 по 5 этаж произошло частичное разрушение строения.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вместе с экстренными службами на месте ЧП продолжают работу следователи и криминалисты. Они проводят осмотр с помощью криминалистической техники, допрашивают руководителей и сотрудников управляющей компании, а также организаций, отвечавших за обслуживание газовых коммуникаций в доме. Планируется провести ряд экспертиз.

Действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>