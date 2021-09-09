РИАМО - 9 сен.Усадьба Гребнево находится в Щелкове. Сегодня от дворянского имения остались одни руины, идет реставрация, а в парке открыты место для прогулок и пруд, где можно покататься на лодочках.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, кто из владельцев усадьбы, по одной из версий, участвовал в убийстве Ивана Грозного, про лучшие годы усадьбы и ее упадок, а также какой она может стать после реставрации.

1:30 — 3:24 - Как сейчас выглядит усадьба

3:25 — 5:24 - Кто отравил Ивана Грозного

5:25 — 7:03 - Литературный салон во время чумы

7:04 — 9:58 - Про скандальный памятник Есенину

9:59 — 13:48 - Расцвет и упадок усадьбы Гребнево

13:49 — 15:43 - Что будет в усадьбе после реставрации

15:44 — 19:49 - Про храмы усадьбы и как появились пруды

19:50 — 20:33 - Чем еще заняться в Гребневе

Кроме того, слушатели узнают о скандальном памятнике Сергею Есенину, который находится на территории усадьбы, историю появления Барских прудов и о старинном развлечении - любовании руинами.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Кривякино, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник» и национальный парк «Лосиный остров».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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