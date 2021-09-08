РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов России за август 2021 года. Рейтинг сформировали на основе базы СМИ, в которую входят 67 тыс. источников, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Воробьев занял третью строчку в списке. Так, в августе СМИ писали о строительстве школ по президентской программе в Подмосковье, законе о безвозмездном предоставлении земли медработникам региона для строительства дома и мерах поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, СМИ сообщали об открытии 22 новых школ в Подмосковье вместо 18 запланированных и о передаче медикам 101 автомобиля для неотложной помощи.

Также в топ-10 медиарейтинга августа вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Аксенов (Крым), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Владимир Владимиров (Ставропольский край).