РИАМО - 8 сен. Открытая в июле около выходов со станции метро «Теплый Стан» фестивальная площадка стала одной из точек проведения фестиваля «Цветочный джем». С момента старта мероприятия площадку посетили уже более 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр города Сергей Собянин осмотрел площадку по адресу: ул. Теплый Стан, вл. 1Б, в рамках объезда Юго-Западного административного округа.

Площадка оформлена в купеческом стиле – там возведены деревянные терема с элементами зодчества Древней Руси, украшенные скульптурами и панно с героями русских сказок.

На площадке открыты 3 торговых шале, 2 шале общепита, бесплатная карусель, сцена и зона спортивных активностей. Летом с 10:00 до 21:00 можно посетить роллердром (вход только по предварительной регистрации через приложение или на сайте «Московских сезонов»), там на роликах уже покатались 2,5 тыс. человек. Зимой зальют каток с искусственным льдом.

На прилегающей к фестивальной площадке территории обустроен ландшафтный парк «Березовый свет». Было высажено 350 деревьев, 1 тыс. кустарников и более 10 тыс. цветов. Помимо пешеходных дорожек, в парке есть зона отдыха, детский игровой городок и качели.

В настоящее время на площадке проходит фестиваль «Цветочный джем», он продлится до 1 октября. Гости фестиваля могут приобрести оригинальное мороженое «Чистая линия», авторские игрушки ручной работы и многое другое. За время проведения фестиваля площадку уже посетили свыше 7 тыс. человек. На каруселях прокатились порядка 600 человек.

Гости фестивальной площадки съели 250 порций мороженого и 350 порций снеков (вафли, блины, сэндвичи), выпили 68 л напитков (соки, морсы, лимонады), купили 79 банок варенья.