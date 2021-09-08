РИАМО - 8 сен. Три корпуса проблемного ЖК «Томилино» в городском округе Люберцы поставлены на кадастровый учет, теперь дольщики могут регистрировать права собственности на жилье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Свои квартиры смогут зарегистрировать 504 дольщика корпусов №4, 5 и 6 жилого комплекса «Томилино» в поселке Жилино-1 в городском округе Люберцы. Дома построены, введены в эксплуатацию и получили кадастровые номера.

Строительство домов в ЖК «Томилино» было запущено в 2014 году. Застройщик планировал сдать в эксплуатацию корпуса №4, 5 и 6 в 2017 году, но в связи с финансовыми проблемами не справился с задачей и нарушил сроки.

Министерство жилищной политики Подмосковья взяло ситуацию на контроль и проследило за всеми этапами строительства объектов вплоть до ввода их в эксплуатацию в декабре 2020 года. В августе 2021 дома были поставлены на кадастровый учет. Им присвоены адреса: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Жилино-1, квартал 1-й, дома №9, 10 и 11.